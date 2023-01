Pezzo di terra in campagna o al mare... posseduta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzo di terra in campagna o al mare... posseduta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENUTA

Abruzzese, parte dei quali conosciuti dal poeta a francavilla al mare, in un convento di proprietà del corregionale e amico francesco paolo michetti (fra...

tenuta (o magione) – grande dimora, presente nelle grandi proprietà rurali tenuta (o fondo) – possedimento terriero, appezzamento di terreno tenuta meccanica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con pezzo; terra; campagna; mare; posseduta; Un pezzo da museo; Tralasciare un pezzo ; Improvvisare un pezzo rap: fare __ ing; Aspetta per un pezzo prima di fare la mossa; Pollicino le lasciò cadere a terra nel bosco; Gli invisibili custodi di tesori sotterra nei; Il perno di rotazione della terra ; Antico soldato a cavallo con armatura fino a terra ; I bar che si incontrano lungo le strade di campagna ; Se va in campagna , puo incontrare un canguro; Viene solitamente chiamata campagna ; Una campagna che porta fondi alla squadra; Se lavora solo uno, sono tante da sfamare ; Il mare ... degli inglesi; Lo sono i mare scialli; Capaci... d infiammare le folle; posseduta dal demonio; posseduta , stregata; Cerca nelle Definizioni