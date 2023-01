La patata che si passa perché scotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La patata che si passa perché scotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOLLENTE

Significato/Curiosita : La patata che si passa perche scotta

Sono l'attrezzo che veniva adoperato per maneggiare i tizzoni ardenti nel camino: si prende con le molle un oggetto che scotta, e che potrebbe ustionare...

Patata bollente la patata bollente, su cinedatabase, rivista del cinematografo. la patata bollente, su mymovies.it, mo-net srl. (en) la patata bollente, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

