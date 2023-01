Parte della giornata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte della giornata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MATTINA

Significato/Curiosita : Parte della giornata

Per avere una buona fioritura la pianta deve stare per buona parte della giornata al buio. andrà quindi posta in un luogo dove non riceva luce artificiale...

mattina, momento della giornata mattina (ungaretti), poesia di giuseppe ungaretti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con parte; della; giornata; La parte meridionale del monte Bianco; Si prende gran parte del profilo; La parte nza dell aereo; Lo prepara chi parte ; Città e porto della Florida; Presiede, in Vaticano, il dicastero per il servizio della carità; Il suolo della Patria; Un intingolo tipico della cucina piemontese; Ci narra il resoconto della giornata ma non è il nonno che torna dalla passeggiata; Si dice di giornata triste e nuvolosa; Frazioni di giornata ; Chiusura di giornata ; Cerca nelle Definizioni