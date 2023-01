Ottenere in dono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ottenere in dono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RICEVERE

Significato/Curiosita : Ottenere in dono

Gifted - il dono del talento (gifted) è un film del 2017 diretto da marc webb. ha come protagonisti chris evans, mckenna grace, lindsay duncan, jenny slate...

Del creditore è il potere di ricevere la prestazione da parte del debitore. mentre il credito è il diritto di ricevere la prestazione da parte del debitore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

