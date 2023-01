Organizzazione internazionale nata per salvaguardare la pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizzazione internazionale nata per salvaguardare la pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ONU

Significato/Curiosita : Organizzazione internazionale nata per salvaguardare la pace

Un'organizzazione non a scopo di lucro, detta anche organizzazione non profit (dall'inglese profit, cioè "profitto") o ente non profit, è un'organizzazione...

Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

