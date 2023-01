Movimento bancario in entrata o uscita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimento bancario in entrata o uscita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BONIFICO

Significato/Curiosita : Movimento bancario in entrata o uscita

bonifico è un'operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi di denaro da un conto corrente ad un altro (es. bonifico postale, bonifico bancario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

