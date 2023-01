Mettere in guardia, annunciare un pericolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in guardia, annunciare un pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVVERTIRE

Significato/Curiosita : Mettere in guardia annunciare un pericolo

Sbaragliato la divisione durutte, avanzavano in massa verso sud. la giovane guardia e due battaglioni della vecchia guardia nel frattempo si erano asserragliati...

Dovrà pagare la sua puntata. la bussata (sul tavolo) è un segnale per avvertire gli altri partecipanti che quello in corso è l'ultimo giro. la mano infatti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

