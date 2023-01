L insetto che in certi atteggiamenti... prega - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insetto che in certi atteggiamenti... prega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANTIDE

Significato/Curiosita : L insetto che in certi atteggiamenti... prega

La voce del "fanciullino" presente in ognuno: quest'idea consente a pascoli di rivendicare per sé il ruolo, per certi versi ormai anacronistico, di "poeta...

La mantide religiosa (mantis religiosa linnaeus, 1758), denominata anche mantide europea, è una delle specie più comuni dell'ordine mantodea. il nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con insetto; certi; atteggiamenti; prega; insetto dal grosso corno; insetto dannosissimo per i campi; Un ronzante insetto ; insetto che vola ronzando; Duri... come certi colletti; La beva di certi vini; Così sono certi eventi; Dà forma a certi portafogli; Ha atteggiamenti di falsa commiserazione; Ha svenevoli atteggiamenti da innamorato; Hanno atteggiamenti da potenti e prepotenti; atteggiamenti del corpo; prega no con fervore; Edificio in cui i musulmani prega no e insegnano; prega re in bello stile; La Julia attrice protagonista di Mangia prega ama; Cerca nelle Definizioni