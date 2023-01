Incarichi di insegnamento in università - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incarichi di insegnamento in università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CATTEDRE

Incarichi di insegnamento nelle università o in istituzioni simili. nel regno unito, il titolo di emeritus fellow può essere attribuito a un membro di un'istituzione...

Professori insegnavano agli scolari erano le “cattedre”, come per i vescovi ed i religiosi. la cattedra era in una posizione elevata rispetto ai banchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

