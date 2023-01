Il... porto di Atene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il... porto di Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIREO

Significato/Curiosita : Il... porto di atene

Dove si trova il porto del pireo e i sobborghi meridionali come glyfada e palaio faliro. panoramica di atene e della sua area urbana atene presenta un clima...

Disambiguazione – "pireo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pireo (disambigua). il pireo (in greco moderno: pea, traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con porto; atene; Città e porto della Florida; Il porto spagnolo da cui si imbarcò Colombo; Il porto con i traghetti per l isola d Elba; Grande porto degli USA; Lo stupendo tempietto della Acropoli di atene ; Lavoravano ingiustamente in catene ; Disegno delle catene montuose; Famoso monumento sulla Acropoli di atene ; Cerca nelle Definizioni