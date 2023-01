Grande sviluppo della vegetazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande sviluppo della vegetazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIGOGLIO

Significato/Curiosita : Grande sviluppo della vegetazione

Generale tra vegetazione prativa, arbustiva e arborea. vegetazione di area umida ad acqua dolce una caratteristica primaria della vegetazione è la sua struttura...

Piccoli e radi gruppi. anche in primavera, quando la flora è al massimo rigoglio, il terreno rimane per buona parte scoperto. nella fascia più bassa dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

