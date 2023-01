È famosa per una scarpetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famosa per una scarpetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CENERENTOLA

Significato/Curiosita : E famosa per una scarpetta

Favola, vedi le scarpette rosse. scarpette rosse (the red shoes) è un film del 1948 diretto da michael powell e emeric pressburger. il film è stato presentato...

Significati, vedi cenerentola (disambigua). illustrazione di alexander zick, cenerentola con le colombe, ispirata alla versione dei grimm. cenerentola, o cenerella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con famosa; scarpetta; famosa locuzione latina che significa cogli il giorno presente; Una famosa catena di supermercati; La famosa Lollobrigida; L isola delle Cicladi famosa per i marmi; L eroina dalla scarpetta ; Perde una scarpetta a mezzanotte; scarpetta per ballerini e schermitori; È di Iorio in una parodia di Eduardo scarpetta ; Cerca nelle Definizioni