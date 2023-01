Errante nel mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Errante nel mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ONDIVAGO

Significato/Curiosita : Errante nel mare

Disambiguazione – se stai cercando il romanzo, vedi il castello errante di howl (romanzo). il castello errante di howl ( hauru no ugoku shiro) è un film d'animazione...

In opposizione ai filomonarchici del gen. mihailovic, dalle alleanze ondivaghe. divenne presidente della jugoslavia, trasformata in una repubblica federale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con errante; mare; La moglie di don Ferrante nei promessi sposi; _ Ferrante , l autrice de L amico geniale; Girovago, errante ; Come la vita degli adulti... per Elena Ferrante ; Pezzo di terra in campagna o al mare ... posseduta; Se lavora solo uno, sono tante da sfamare ; Il mare ... degli inglesi; Lo sono i mare scialli; Cerca nelle Definizioni