Lo erano i popoli come i cananei - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SEMITI

Lo erano i popoli come i cananei

La sede della terra promessa che passerà di dominio dai popoli cananei al popolo israelita. i riferimenti alla terra di canaan nella bibbia sono di solito...

Il termine si riferisce oggi ad ebrei e arabi. i popoli proto-semiti, antenati dei semiti del vicino oriente, si ritiene provenissero dalla penisola araba...

