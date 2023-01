L elemento H che con l ossigeno... fa acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L elemento H che con l ossigeno... fa acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IDROGENO

Significato/Curiosita : L elemento h che con l ossigeno... fa acqua

Vedi acqua (disambigua). l'acqua è un composto chimico di formula molecolare h2o, in cui i due atomi di idrogeno sono legati all'atomo di ossigeno con legame...

Erroneamente "idrogeno". per non generare confusione e fraintendimenti, le corrette nomenclature di h2 sono: idrogeno molecolare, idrogeno biatomico, idrogeno diatomico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

