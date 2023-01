Dov è la vittoria? Le porga la __, recita l inno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: "Dov è la vittoria? Le porga la __", recita l inno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHIOMA

Significato/Curiosita : Dov e la vittoria le porga la recita l inno

Scipio, / s'è cinta la testa. / dov'è la vittoria! / le porga la chioma, / ché schiava di roma / iddio la creò»), conferendo così al carme una struttura...

chioma – in astronomia, parte di una cometa chioma delle piante chioma – corso d'acqua dei monti livornesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

