Cresta rocciosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cresta rocciosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Cresta rocciosa

cresta sottile e ghiacciata, molto estetica, fino al pizzo bianco (3 995 m), antecima nord del pizzo bernina. da esso si scavalca per cresta rocciosa...

È il costone. salire fino in cresta e proseguire a sinistra fino al salto sul quale bisogna arrampicarsi per giungere in vetta. il monte costone è raggiungibile...