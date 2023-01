Così sono i rami che bruciano più in fretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono i rami che bruciano più in fretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SECCHI

Significato/Curiosita : Cosi sono i rami che bruciano piu in fretta

4705 secchi – asteroide della fascia principale c/1853 e1 secchi – cometa non periodica secchi – cratere lunare secchi – cratere su marte secchi (secco)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con così; sono; rami; bruciano; fretta; così è detta la coppia Fedez e Ferragni; così viene detto l animale che si nutre prevalentemente di formiche; così è quel che piace; così sono le notti stellate; Se lavora solo uno, sono tante da sfamare; Quelli a cucù sono appesi alle pareti; sono anche dette pesche noci; A Milano ci sono quelli Brera e CityLife; Preferenza espressa digitando un numero trami te telefono, cellulare o Sms; La grami nacea con i cui semi si possono fare le corone del rosario; Svilupparsi come la grami gna; I rami che si trasformano diventando foglie; Si bruciano dopo il raccolto del frumento; Lo scoppiettare di sostanze che bruciano ; Epidermide + T: bruciano ; Più bruciano , più si consuma la loro cera; Taglia corto pur non avendo fretta ; Periodi di tempo... che passano in fretta ; fretta precipitosa; Un invito a fare in fretta ; Cerca nelle Definizioni