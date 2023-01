Copricapi con tre corone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copricapi con tre corone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Copricapi con tre corone

Servire come base per ulteriori corone. hemhemet: questa complicata corona era composta da un modio con sopra tre corone atef a fasci di papiro, recanti...

Della cerimonia dell'incoronazione, di foggia conica (su modello delle tiare mediorientali) più o meno rigonfia, inanellato da un numero di diademi via...