Commentario del prete - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : OMELIA

Significato/Curiosita : Commentario del prete

Bisognosi che, rileggendo le indicazioni del vangelo, rigoldi ritrova la ragione del suo voler essere prete. così nel 1967 viene finalmente ordinato sacerdote...

omelia, silvano sirboni, famiglia cristiana, 18 luglio 2015, accesso 21 luglio 2015. ^ costituzione conciliare sacrosanctum concilium, 52 ^ omelia,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Lo è la prete sa sensata; Può precedere duca e prete ; Lo dice il prete : la messa è finita, __ in pace; Il Sean interprete di This must be the place;