Categorico e perentorio... come un ordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Categorico e perentorio... come un ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TASSATIVO

Significato/Curiosita : Categorico e perentorio... come un ordine

"comunisti e sovversivi", il controllo della stampa (quella dell'opposizione tramite la censura, quella fascista tramite un richiamo all'ordine perentorio) e poi...

Per le testimonianze d'arte dal 1914 in poi. il limite del 1914 non è tassativo: le opere del cubismo sono ad esempio esposte al beaubourg, mentre al... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con categorico; perentorio; come; ordine; Un rifiuto categorico ; categorico ... come le dottrine religiose; Così si definisce un giudizio perentorio fra; Non perentorio ; Un comando perentorio ; perentorio e deciso... come una critica fra; Emiliani come Cristina D Avena e Lucio Dalla; Ripetono i suoni come pappagalli: merli __; Lo erano i popoli come i cananei; come la maglia del campione del mondo nel ciclismo; Un ordine che non si discute; I membri di un grande ordine cavalleresco; Una qualifica delle forze dell ordine ; Rimettere in ordine ; Cerca nelle Definizioni