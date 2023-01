Il calendario precedente a quello gregoriano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il calendario precedente a quello gregoriano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIULIANO

Significato/Curiosita : Il calendario precedente a quello gregoriano

Taiwan, thailandia e birmania accostano a quello gregoriano anche un calendario locale. i mesi del calendario gregoriano sono: gennaio (31 giorni) febbraio...

giuliano – nome proprio di persona italiano maschile giuliano – cognome di lingua italiana giuliano di lecce – frazione del comune di castrignano del... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con calendario; precedente; quello; gregoriano; È scritta in rosso sul calendario ; Tra fiorile e messidoro, nel calendario di Robespierre; I taccuini con il calendario ; Il nono mese del calendario islamico; La locuzione latina che si riferisce a un tempo precedente ; Il nome precedente della città indiana Kolkata; Prezzo più alto del precedente proposto a un asta; Annullare un impegno o un obbligo precedente mente preso; C è quello dei Grigioni; C è quello musicale; C è quello integrale; C è quello d ingresso; Il cantus che ha origine dal canto gregoriano ; La nota sulla quale viene cantato un salmo nel canto gregoriano ; Nel 2001 inizia il 3° del calendario gregoriano ; Cerca nelle Definizioni