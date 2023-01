Aveva corso anche in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aveva corso anche in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIRA

Significato/Curiosita : Aveva corso anche in italia

Ritrovo del passeggio domenicale dei genovesi. un elegante edificio in corso italia la foce ed albaro erano stati comuni autonomi fino al 1873, ma dopo...

La lira italiana (simbolo: l.; codice itl; abbreviata anche come £ o lit.) è stata la valuta ufficiale dell'italia dal 1861 al 2002, quando, con l'introduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con aveva; corso; anche; italia; Le golette ne aveva no due; Quelli della plebe a Roma aveva no molto potere; Polifemo ne aveva uno solo; aveva la reggia a Pietroburgo; Ha corso nel nostro Paese... per 140 anni; Il discorso programmatico di un politico; corso d acqua ridotto ma movimentato; Un discorso violento e ingiurioso; Sono anche dette pesche noci; Può trarre in inganno anche un buon fisionomista; Lo è anche la lettera di; Confina anche con la Repubblica di San Marino; Giovanni, filosofo italia no dell 800; Antonio filosofo italia no dell ottocento; La gara scistica italia na con più concorrenti; Un italia na del nord; Cerca nelle Definizioni