Atto a scegliere gli elementi migliori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atto a scegliere gli elementi migliori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SELETTIVO

Significato/Curiosita : Atto a scegliere gli elementi migliori

Quattro elementi: la terra, l'aria, il fuoco e l'acqua. le varie composizioni degli elementi costituiscono tutto ciò che si trova nel mondo. ogni elemento possiede...

E non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il mutismo selettivo è un disturbo d'ansia dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

Altre definizioni con atto; scegliere; elementi; migliori; L oceano di uno storico patto ; Annienta i reatto ri nucleari; Relativa a tutto il mondo catto lico; La regione pianeggiante atto rno a Sassari; Elezioni per scegliere il candidato presidente USA; scegliere fra due o più possibili incarichi; L opportunista sa quale scegliere ; scegliere di non mangiare; Una classificazione degli elementi chimici; Struttura che tiene lontani due elementi ; Insieme poco equilibrato di elementi ; Gli elementi come il chip del computer; La raccolta dei testi migliori ; Le vongole migliori per gli spaghetti; La League dei migliori undici europei; I migliori al governo, nella polis di Platone; Cerca nelle Definizioni