Atleta che sale sulle cime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atleta che sale sulle cime.

Soluzione 9 lettere : SCALATORE

Significato/Curiosita : Atleta che sale sulle cime

cime delle vette feltrine. croce d'aune è divenuto celebre nella storia del ciclismo poiché, durante una competizione ciclistica nel 1927, l'atleta tullio...

scalatore – nel ciclismo, corridore specializzato nelle corse e nelle tappe in salita scalatore – sportivo praticante l'arrampicata, secondo i vari gradi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 8 gennaio 2023

scalatore – nel ciclismo, corridore specializzato nelle corse e nelle tappe in salita scalatore – sportivo praticante l'arrampicata, secondo i vari gradi...