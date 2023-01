Abitante della capitale inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitante della capitale inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LONDINESE

Significato/Curiosita : Abitante della capitale inglese

(afi: ['budpt]; pronuncia italiana: /'budapest/ o /buda'pst/) è la capitale e la maggiore città dell’ungheria. amministrata come un comune autonomo...

Simile al clima della gran parte del sud della gran bretagna. il clima londinese è fortemente influenzato dalla corrente del golfo, che ne mitiga le temperature...

