La vernice... del tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vernice... del tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PATINA

Significato/Curiosita : La vernice... del tempo

vedi vernice (disambigua). disambiguazione – se stai cercando i metodi per verniciare, vedi verniciatura. secchio di vernice verde la vernice è un materiale...

Laccatura, evidenzia la formazione di una patina bruno-verdastra. con il termine patina (dal latino patina – piatto – dalla vernice di cui erano ricoperti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

Altre definizioni con vernice; tempo; Mani di vernice ; Una vernice per le unghie; Una vernice protettiva che impedisce l ossidazione; Quelle per lo smoking sono di vernice ; Si organizza se il tempo lo permette; Era ascoltata in tempo di guerra; Romantico film con Sophie Marceau: Il tempo __; Nello stesso lasso di tempo ; Cerca nelle Definizioni