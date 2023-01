Uguale per l uno e l altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uguale per l uno e l altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RECIPROCO

Significato/Curiosita : Uguale per l uno e l altro

Parallele, simili a due meno posti l'uno sull'altro. il termine uguale viene dal latino æqualis, e, che significa uguale, oppure pianeggiante; questo vocabolo...

– se stai cercando il reciproco in operazioni diverse dalla moltiplicazione, vedi elemento inverso. in matematica, con reciproco di un numero x {\displaystyle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

