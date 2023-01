Sono anche dette pesche noci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono anche dette pesche noci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NETTARINE

Significato/Curiosita : Sono anche dette pesche noci

Quello delle praterie aride dette magredi (magrêts o marsuris in lingua friulana), anche se negli ultimi decenni queste terre sono state messe a coltura ricorrendo...

Disputate 20 edizioni della manifestazione. il giro ciclistico pesche nettarine di romagna nacque nel 1996 a mordano dall'impegno di un gruppo di amici... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

