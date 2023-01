Scava fori nel terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scava fori nel terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRIVELLA

Significato/Curiosita : Scava fori nel terreno

Centinaia di metri: questa scava, mentre una sala di controllo a bordo riceve informazioni dalle sonde per l'analisi del terreno e macchine poste lungo il...

Tipica trivella montata su cingolato la trivella è uno strumento utilizzato per perforare del materiale solido (o semi-solido) per mezzo di un elicoide... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

