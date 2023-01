Ricchi... di anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricchi... di anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LONGEVI

Significato/Curiosita : Ricchi... di anni

Matusalemme, l'uomo più longevo citato nella bibbia, viene comunemente accostato per antonomasia a qualsiasi essere umano che raggiunga un'età estremamente...

Matusalemme, l'uomo più longevo citato nella bibbia, viene comunemente accostato per antonomasia a qualsiasi essere umano che raggiunga un'età estremamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

