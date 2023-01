Pulitura fatta con una grossa lima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pulitura fatta con una grossa lima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RASPATURA

Significato/Curiosita : Pulitura fatta con una grossa lima

Olio essenziale di bergamotto bergamotti appena raccolti e destinati alla produzione di essenza. la "macchina calabrese" (una delle prime macchine pelatrici)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

Altre definizioni con pulitura; fatta; grossa; lima; Lo è la traduzione fatta parola per parola; Copia fatta con carta carbone; Abituata, assuefatta ; Se è fatta , è un espressione vuota, convenzionale; Una grossa macchina dei cantieri edili; grossa treccia di canapa; grossa macchia sulla pelle; La più grossa è l aorta; Località clima tica in provincia di Bolzano; Lo è il clima artico; Un tipo di clima ; La formazione vegetale tipica delle regioni calde a clima secco; Cerca nelle Definizioni