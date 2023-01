Preferenza espressa digitando un numero tramite telefono, cellulare o Sms - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preferenza espressa digitando un numero tramite telefono, cellulare o Sms. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TELEVOTO

Significato/Curiosita : Preferenza espressa digitando un numero tramite telefono cellulare o sms

televoto cos'è e come funziona ^ televoto truffa. lele mora conferma: aiutai walter nudo a vincere "l'isola dei famosi" ^ nella fabbrica del televoto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

