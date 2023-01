Se è potabile si può bere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è potabile si può bere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACQUA

Significato/Curiosita : Se e potabile si puo bere

Questi valori sono generalmente più alti di quelli consentiti per l'acqua potabile. dove non indicato il valore la legge non prevede nessun limite specifico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi acqua (disambigua). l'acqua è un composto chimico di formula molecolare h2o, in cui i due atomi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

