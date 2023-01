Piccola emittente per sentire RTL o R101 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola emittente per sentire RTL o R101. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RADIOLINA

Significato/Curiosita : Piccola emittente per sentire rtl o r101

Come una emittente bilingue, e fin dal primo anno diffuse i suoi programmi a colori (sistema sécam, poi sostituito dal pal quando l'emittente passò in...

A cagliari. di recente, è stata attivata sa radiolina, fortemente dipendente dalla direzione di radiolina, che trasmette interamente in lingua sarda.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

Altre definizioni con piccola; emittente; sentire; r101; Una piccola ferita; piccola stanza di un ufficio; Una piccola finestra pubblicitaria online; È sede di una piccola repubblica monastica greca; Grande emittente radiotelevisiva europea; Una emittente nazionale; Un emittente Tv; Un'emittente Tv americana; Si fa sentire guardando dall alto in basso; Farsi sentire come un arbitro... o un vigile; Li emettono i cani per farsi sentire ; Con chi l ha perso è difficile farsi sentire ; Cerca nelle Definizioni