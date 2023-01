Paolo che ha diretto La grande bellezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paolo che ha diretto La grande bellezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SORRENTINO

Significato/Curiosita : Paolo che ha diretto la grande bellezza

la grande bellezza è un film del 2013 co-scritto e diretto da paolo sorrentino. ha vinto il premio oscar come miglior film in lingua straniera. la sceneggiatura...

Paolo sorrentino al festival di venezia 2018 paolo sorrentino (napoli, 31 maggio 1970) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

Altre definizioni con paolo; diretto; grande; bellezza; _ San paolo , banca; Intesa Sanpaolo ... in Borsa; paolo : storico, scrittore; Un paolo noto psichiatra; Il Besson che ha diretto Valerian e la città dei mille pianeti; La predella del diretto re d orchestra; Treno diretto per Bari; Lo ha diretto Tarantino: C era una volta a... __; grande evento con moltissime discipline sportive; La più grande isola dell arcipelago toscano; La compie chi fa qualcosa di grande ; Il nostro più grande sodalizio turistico; Le estetiste applicano quella di bellezza ; Donna d estrema bellezza ; Se manca l acqua perde la bellezza ; Prodotto per la bellezza ; Cerca nelle Definizioni