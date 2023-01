Non ha molti abitanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha molti abitanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CITTADINA

Significato/Curiosita : Non ha molti abitanti

(disambigua). disambiguazione – "abitanti" rimanda qui. se stai cercando l'omonima frazione di capodistria, vedi abitanti (capodistria). una popolazione...

Veduta di porto vecchio, cittadina portuale della corsica. cittadina (letteralmente "piccola città", paese se indica un piccolo centro di scarso prestigio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

