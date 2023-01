Macchine per filati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchine per filati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 10 lettere : GARZATRICI

Significato/Curiosita : Macchine per filati

Possa pensare per via delle sue dimensioni, il prodotto contiene poco zucchero. macchina che prepara lo zucchero filato. le macchine moderne per la produzione...

Gran numero alla rivolta luddista, spaventati dall'introduzione della garzatrice (gig-mill), un mezzo meccanico non di recente invenzione ma fino a quel... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

Altre definizioni con macchine; filati; Cilindri con lenti delle macchine fotografiche; Celebre società italiana di macchine per scrivere; Marchio tedesco di macchine fotografiche; macchine per produrre primi piatti emiliani; Erano affilati sugli stivali dei cowboys; Fabbrica di certi filati ; Profilati di ferro per cemento armato; Sfera decorativa di lana o altri filati ; Cerca nelle Definizioni