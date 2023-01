Insegnare... all orso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insegnare... all orso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AMMAESTRARE

l'orso grizzly, chiamato anche grizzly o orso grigio (ursus arctos horribilis, ord, 1815), è una delle più note e diffuse sottospecie dell'orso bruno...

Ristabilito il buon umore nel ragazzo, la donna gli regala una topolina da ammaestrare e inizia a passare dei bei momenti insieme a lui. in questo frangente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

