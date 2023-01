Grande evento con moltissime discipline sportive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande evento con moltissime discipline sportive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OLIMPIADE

Significato/Curiosita : Grande evento con moltissime discipline sportive

Diffondono il pugilato inglese e nascono discipline come la savate, la lotta olimpica o l'odierna scherma, tutte discipline retaggio di quelle che un tempo erano...

776 a.c., anno in cui è tradizionalmente fissata la prima olimpiade. il termine olimpiade viene tuttora comunemente usato anche per indicare i giochi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

Altre definizioni con grande; evento; moltissime; discipline; sportive; La più grande isola dell arcipelago toscano; La compie chi fa qualcosa di grande ; Il nostro più grande sodalizio turistico; grande porto degli USA; L antica regione di Benevento ; Così è l evento che ha dell incredibile; Si dice d un evento storico; Così è anche detta la testimonial di un evento ; Così iniziano moltissime fiabe; Sono moltissime quelle delle telenovelas; Un serial in moltissime puntate; Si sposta con... moltissime paia di zampe; Le discipline scolastiche; Insieme delle discipline praticate all ippodromo; Relativo alle discipline di esercizio fisico; Gareggia in sette discipline ; Le sportive della nazionale italiana; Imprese sportive ; S impegnano... fisicamente nelle competizioni sportive ; Tipo di carrozzeria per auto sportive ; Cerca nelle Definizioni