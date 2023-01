Il gioco di riversare... a turno le responsabilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioco di riversare... a turno le responsabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SCARICABARILE

Significato/Curiosita : Il gioco di riversare... a turno le responsabilita

Raggiunti i quartieri di bonna, dove aveva sede la i legione, i soldati di stanza continuavano a riversare addosso a ordeonio le responsabilità della recente...

"the war of the world", niall ferguson allen lane 2006. ^ playing the scaricabarile, su praguepost.com. url consultato il 30 giugno 2008 (archiviato dall'url... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

Altre definizioni con gioco; riversare; turno; responsabilità; Sfortuna al gioco ; Lo è chi corregge la fortuna al gioco ; Un velocissimo gioco praticato su pista; Fingere nel gioco del poker; riversare un liquido da un recipiente a un altro; Era un tipico locale notturno francese; Blu molto scuro, notturno ing; turno eliminatorio nelle gare; La Ambra che ha recitato in Saturno contro; Le ha grosse chi si accolla ogni responsabilità ; Lo è un socio con responsabilità illimitata; Ufficio di responsabilità ; Burocrate con mansioni di autonomia e responsabilità ;