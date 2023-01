Il decimo mese dell anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il decimo mese dell anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OTTOBRE

Du duc de berry. uva nel mese di ottobre. ottobre è il decimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell'autunno nell'emisfero...

ottobre è il decimo mese dell'anno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

Altre definizioni con decimo; mese; dell; anno; II... decimo fu un Sarto; È un centesimo di un decimo ; Un decimo di secolo; Il decimo comandamento cita quella degli altri; Il mese musulmano consacrato al digiuno; Il mese in cui venne ucciso Robespierre; Il mese in cui... moglie mia non ti conosco; Bella gatta siamese ; Fu capitale dell antico Egitto; Città dell Egitto sul Nilo; Una città capoluogo di provincia dell e Marche; Movimento dell aereo; Può trarre in inganno anche un buon fisionomista; Non sanno parlare, ma sanno fare versi; Il capitano della nave vi anno ta l andamento della navigazione; Si danno ai pavimenti; Cerca nelle Definizioni