Criminale in fuga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Criminale in fuga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LATITANTE

Significato/Curiosita : Criminale in fuga

1981) è stato un criminale italiano e uno dei boss dell'organizzazione criminale romana banda della magliana. selis nacque a siniscola, in sardegna, ma si...

Partire dal luglio 1992, ha annoverato stabilmente 30 latitanti fino al 2009: infatti, quando un latitante veniva catturato, veniva automaticamente rimosso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

