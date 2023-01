Cosi è un edificio che sta andando in rovina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è un edificio che sta andando in rovina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CADENTE

Significato/Curiosita : Cosi e un edificio che sta andando in rovina

Palazzo maffei è un edificio civile che delimita il lato nord occidentale di piazza erbe a verona, realizzato nel xvii secolo in stile tardo-rinascimentale...

Moto è uniforme, la cadente coincide con l'abbassamento per unità di percorso della linea piezometrica, e prende il nome di "cadente piezometrica"; in questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

