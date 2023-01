Come la maglia del campione del mondo nel ciclismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la maglia del campione del mondo nel ciclismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IRIDATA

Significato/Curiosita : Come la maglia del campione del mondo nel ciclismo

Del mondo di ciclismo. assegnano il titolo di campione del mondo nelle diverse categorie del ciclismo su strada, nelle specialità della corsa in linea...

Mark cavendish in maglia iridata al giro d'italia 2012 la maglia iridata è la maglia distintiva indossata dal campione del mondo in carica di una disciplina... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

Altre definizioni con come; maglia; campione; mondo; ciclismo; Opere come l Iliade e l Odissea; Un fungo come l ovolo; come dire insolito; I vermi parassiti come la filaria; Pedalano per la maglia rosa; il colore della maglia della Lazio; Un ripiego anti smaglia ture ma non è una nuova crema; Calciatore che poteva indossare la maglia numero 12; Chi già possiede il titolo di campione ; Fu campione di tennis: __ Laver; La Pericoli campione ssa di tennis; La patria di Usain Bolt, il campione dell atletica; Relativa a tutto il mondo cattolico; Prende il mondo come viene; È uno dei mammiferi più piccoli al mondo ; Che sta iniziando a venire al mondo ; Francesco, ex-asso del ciclismo ; Freddy del ciclismo ; Il Vincenzo asso del ciclismo ; Angel del motociclismo ; Cerca nelle Definizioni