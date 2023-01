Un bersaglio... volante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bersaglio... volante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PIATTELLO

Significato/Curiosita : Un bersaglio... volante

Prototipo, designato xaam-n-7, venne lanciato con successo contro un bersaglio volante. il nuovo missile raggiunse la piena produzione nel 1956 anche grazie...

Una ben precisa forma di tiro al piattello, che consiste nel colpire in volo un bersaglio piatto, chiamato piattello, da una determinata distanza con... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

