L aria di chi... la sa lunga - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SORNIONA

Significato/Curiosita : L aria di chi... la sa lunga

Un legame molto stretto con i bambini. solo in apparenza può apparire sornione; lo spirito del combattente è in realtà solo sopito, pronto a risvegliarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

Altre definizioni con aria; lunga; Uno strumento ad aria ; I vermi parassiti come la filaria ; Proprietaria ... di un cane; Originaria di un determinato luogo; Il liquore di lunga vita; È lunga per chi è in coda; Muscoli che allunga no gli arti; Una ferrovia lunga quasi 9300 km; Cerca nelle Definizioni