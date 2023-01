Annienta i reattori nucleari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Annienta i reattori nucleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : URANIO ARRICCHITO

Significato/Curiosita : Annienta i reattori nucleari

Pompe elettriche che refrigerano i reattori (con possibile rischio di meltdown nucleare). qualche reattore nucleare ad acqua pesante (come il candu) potrebbe...

Relative di uranio-238 (blu) ed uranio-235 (rosso) a diversi livelli di arricchimento. l'uranio arricchito è una miscela di isotopi dell'uranio, che differisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 7 gennaio 2023

