Viene battuta nella zecca - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : MONETA

Significato/Curiosita : Viene battuta nella zecca

Un denario di t. carisio con giunone moneta e gli strumenti per la zecca. una zecca è un'officina che produce monete, banconote, timbri e sigilli di uno...

Valore (moneta come unità di conto); mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi e in genere nelle transazioni commerciali (moneta come strumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

