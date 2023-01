Una... tappa dell aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una... tappa dell aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCALO

Significato/Curiosita : Una... tappa dell aereo

Il disastro aereo di tenerife è stato un incidente aereo avvenuto il 27 marzo 1977 alle ore 17:06:56 cet, a seguito della collisione tra due aerei passeggeri...

Esempi ne sono: chieti scalo, latina scalo, orte scalo, monterotondo scalo in particolare, nei porti si usano i seguenti termini: scalo di alaggio: piano inclinato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 6 gennaio 2023

